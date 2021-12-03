Ухта, Коми, , 22:51 — REGNUM В Коми вынесен приговор 28-летнему жителю Ухты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судов, он признан виновным в развратных действиях в отношении девяти школьниц.Преступник знакомился со школьницами в социальной сети «ВКонтакте» и популярных мессенджерах. Расположив к себе девочек, вел с ними переписку на тему сексуальных отношений, предлагал вступить с ним в половую связь и просил сфотографироваться для него в обнаженном виде. Потерпевшие школьницы, проживали в Омской области и не были с ним знакомы.«Суд приговорил его к 6 годам исправительной колонии строгого режима, с взысканием в пользу 4-х потерпевших компенсации морального вреда на общую сумму 300 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске за секс-переписку со школьницами осужден экс-глава министерства образования. Бывший чиновник проведет в колонии строго режима пять лет.