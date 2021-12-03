Барселона, Испания, , 22:50 — REGNUM 3 декабря президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб ведет переговоры о продаже названия домашнего стадиона «Камп Ноу», расположенного в столице Каталонии: «У нас есть как минимум пять предложений. Мы хотим получать около 30−40 миллионов евро в год. Это контракты, которые обычно заключают на 10−15 лет», — цитирует президента «сине-гранатового» клуба испанская газета Marca.

Стадион «Камп Ноу» JoJan

Ранее сообщалось, что стадион «Камп Ноу» нуждается в срочных ремонтных работах и реставрации. Об этом также заявлял генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер.

Ближайший матч на стадионе «Камп Ноу» состоится 4 декабря. «Барселона» в матче шестнадцатого тура испанской Примеры встретится с «Бетисом» из Севильи.