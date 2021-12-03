Сыктывкар, , 22:41 — REGNUM С начала года в Коми почти в два раза сократился уровень безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Комистате.

Безработный Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в январе текущего года в списке зарегистрированных безработных числились 12,5 тысяч человек, к концу октября — 6,9 тысяч.

«В октябре статус безработного получили 2,1 тыс. человек, сняты с регистрационного учета были 1,9 тыс. человек, но только 0,9 тыс. из них — в связи с трудоустройством», — сообщили в Комистате.

Как сообщало ИА REGNUM, безработица в России в октябре сохранилась на историческом минимуме в 4,3%.