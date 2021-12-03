Москва, , 22:41 — REGNUM Севастополь первым среди регионов России достиг коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80,8%. Об этом 3 декабря сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус. Москва Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди регионов с высоким уровнем коллективного иммунитета вице-премьер также назвала Чукотский автономный округ, Туву, Карелию, Санкт-Петербург, Московскую область и Москву, в которых этот показатель составляет более 72%.

Наиболее низкий показатель коллективного иммунитета демонстрируют Дагестан — 24,9%, Кабардино-Балкарскя — 36,2%, Карачаево-Черкесия — 36,2%, Ставропольский край — 36,2%, Владимирская область — 39,3%.

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