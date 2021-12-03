Дамаск, 3 декабря, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Четверо военнослужащих армии Сирии ранены за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил 3 декабря на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

tasnimnews.com Сирийский солдат

По его данным, все они получили ранения в результате снайперских обстрелов, которые устроили боевики в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.

Всего за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, ранены двое сирийских военнослужащих. В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Китиан по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафр-Халаб, ранен один сирийский военнослужащий. В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Караманли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, ранен один сирийский военнослужащий», — рассказал Вадим Кулить.