Санкт-Петербург, , 22:33 — REGNUM 3 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» принимал «Ростов». На 60-й минуте матча семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 болельщики «сине-бело-голубых» покинули трибуны в знак солидарности с болельщиками московского ЦСКА.

Болельщики Зенита Андрей Пронин © ИА REGNUM

Напомним, что после завершения матча предыдущего тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) было задержано более 400 болельщиков «красно-синих». Предположительно, причиной этого стало использование на трибунах пиротехнических средств. В результате задержаний был составлен 51 протокол.

Ранее сообщалось, что болельщиков ЦСКА также поддержат болельщики «Крыльев Советов» и «Ростова».