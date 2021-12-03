Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Россию ждут «очень серьезные последствия» в случае вторжения на Украину, заявил 3 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции Reuters NEXT.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, США и НАТО не планируют агрессии против России, но от неё последние годы исходит агрессия.

«Это не альянс планирует агрессивные действия против России. Единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России», — сказал Блинкен.

Он в очередной раз заявил, что Россию ждут «очень серьезные последствия», если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России уже отметил, что многочисленные заявления США, НАТО и стран Евросоюза о «российской агрессии» и защите Киева от неё являются настолько же смешными, насколько и опасными.

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