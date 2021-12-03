Вашингтон, , 22:30 — REGNUM Американские производители вакцин от COVID-19 разработали план по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон», который предполагает создание комбинированной вакцины против нескольких штаммов и отдельной бустерной дозы, направленной непосредственно на борьбу с «Омикроном», сообщает 3 декабря Reuters.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Правительство США сотрудничает с компаниями Moderna, Pfizer и J&J, сказал во время брифинга главный инфекционист Белого дома Энтони Фаучи.

«Вначале мы должны активизировать производство уже имеющихся вакцин. А после, например, создать бивалентную версию препарата — то есть вакцину и против первого штамма, и против нового варианта. Также нужно сделать отдельную вакцину для нового штамма», — сказал Фаучи.

Ранее Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон», выявленный в ЮАР, возможно, передаётся легче и может сопротивляться действию вакцин.

При этом он отметил, что это предположение нуждается в дополнительной проверке, потому что точно пока сказать невозможно, но «нужно быть готовыми».

Как сообщалоИА REGNUM, по данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в Южно-Африканской Республике 8 ноября. Факт инфицирования зафиксировали в провинции Гаутенг. На сегодня уже 23 страны сообщили о выявлении на территории своих государств новой разновидности SARS-CoV-2.