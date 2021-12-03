Мюнхен, Германия, , 22:24 — REGNUM 3 декабря каталонская «Барселона» на своем официальном сайте подтвердила информацию о том, что матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 с «Баварией», который пройдет 8 декабря в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», пройдет без зрителей.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

После пяти туров «сине-гранатовые» одержав лишь две победы над киевским «Динамо» и набрав семь очков, идут на второй позиции в турнирной таблице группы E. Если подопечные Хави не смогут обыграть «Баварию» в последнем туре, то могут пролететь мимо плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что все домашние матчи мюнхенской «Баварии» до конца года пройдут без зрителей из-за обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.