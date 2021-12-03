Москва, , 22:56 — REGNUM Латвия стремительно трансформируется под военные цели НАТО и других стран. Об этом 3 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лично видел «горбатый» американский транспортный самолет, который, как писали СМИ, отрабатывал посадку в пригородном аэропорту Спилве на случай доставки ядерных боеприпасов», — заявил эксперт.

«Отработал успешно. Вызывающее ужас зрелище у тех, кто смотрел фильм про бомбардировку Хиросимы и Нагасаки», — отметил Гапоненко.

«Однако этот фильм в Латвии видели немногие, да и инстинкт самосохранения многие утратили под воздействием оболванивающего воздействия продажных латвийских СМИ. Они лишь разжигают антироссийскую и антирусскую истерию», — сообщил эксперт.

Напомним, что 1 декабря в столице Латвии состоялся саммит НАТО, выступая на котором генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что у России не может быть никаких сфер интересов на постсоветском пространстве.