Москва, 3 декабря, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Латвия стремительно трансформируется под военные цели НАТО и других стран. Об этом 3 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Лично видел «горбатый» американский транспортный самолет, который, как писали СМИ, отрабатывал посадку в пригородном аэропорту Спилве на случай доставки ядерных боеприпасов», — заявил эксперт.

«Отработал успешно. Вызывающее ужас зрелище у тех, кто смотрел фильм про бомбардировку Хиросимы и Нагасаки», — отметил Гапоненко.

«Однако этот фильм в Латвии видели немногие, да и инстинкт самосохранения многие утратили под воздействием оболванивающего воздействия продажных латвийских СМИ. Они лишь разжигают антироссийскую и антирусскую истерию», — сообщил эксперт.

Напомним, что 1 декабря в столице Латвии состоялся саммит НАТО, выступая на котором генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что у России не может быть никаких сфер интересов на постсоветском пространстве.