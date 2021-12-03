Сургут, Югра, 3 декабря 2021, 22:20 — REGNUM В Югре осуждены двое бывших сотрудников ГИБДД Сургутского района за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Об этом сообщает прокуратура района.
В частности, автоинспекторы вносили в административные протоколы данные несуществующих свидетелей и понятых. За служебный подлог полицейским назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.
«Чаще всего, конечно, такие преступления совершаются не из какой-то корыстной цели, а чтобы, предположим, делать какие-то показатели своей работы, то есть для служебной своей деятельности. Показать себя с лучшей стороны, что они выявляют правонарушения», — прокомментировала решение суда «Сургутнформ — ТВ» старший помощник прокурора Сургутского района Наталья Борникова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области инспектора ГИБДД обвиняют в служебном подлоге ради завышения показателей.
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