Бразилиа, 3 декабря, 2021, 22:18 — ИА Регнум. 3 декабря в Сальвадоре на стадионе «Говернадор Роберто Сантос» «Атлетико Минейро» в матчек 32-го тура внутреннего чемпионата одержало волевую победу над «Баией Сальвадор» со счетом 3:2. Таким образом, за два тура до конца, «Атлетико Минейро» обеспечило себе первое место в бразильской Серии А. Это чемпионство стало первым для клуба из Белу-Оризонти за последние 50 лет.

Вячеслав Евдокимов Футболист Халк

Лучшим бомбардиром бразильской Серии А на данный момент является 35-летний экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Халк, забивший восемнадцать голов в 34-х матчах. Также на счету Халка семь голевых передач.

Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 10 февраля 2021 года после ухода из «Шанхай Порт» на правах свободного агента. Текущее соглашение 35-летнего нападающего с «Атлетико Минейро» рассчитано до 31 декабря 2022 года.