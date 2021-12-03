Москва, , 22:13 — REGNUM Администрации США следует принуждать Киев к полной реализации тех Минских соглашений, которые положены на бумагу, а не продолжать поиски иных смыслов этого документа, заявил 3 декабря журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что негативно относится к заявлениям Белого дома о «читаемых по разному» Минских договоренностях.

«Меня очень смутили фразы, которые стали чаще звучать в последнее время у коллег, официальных … представителей Белого дома о том, что мы читаем по-разному минские договоренности. Я думаю, что не надо искать какого-то подвоха и искать какого-то второго дна у минских договоренностей. Минские договоренности оформлены в качестве обязывающей резолюции Совета Безопасности, и надо минские договоренности выполнять в том виде, как они есть, в том виде, в котором они были подписаны, в котором они были одобрены, — от, а до я», — подчеркнул российский дипломат.

Кроме того, Антонов отметил, что не надо пытаться искать в минских соглашениях «что-либо, что позволит не выполнять» их.

«Я считаю, что это есть как раз путь к конфронтации, это отход от мирного урегулирования ситуации на юго-востоке», — пояснил посол РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ заявил, что США в угоду Киеву перевирают смысл Минских соглашений