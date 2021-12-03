Вашингтон, 3 декабря, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В США значительно замедлилось повышение уровня занятости, однако уровень безработицы упал до 21-месячного минимума и составил 4,2%. Это указывает на то, что рынок труда становится теснее, сообщает 4 декабря Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Снижение уровня безработицы, о котором 3 декабря сообщило министерство труда, произошло несмотря на то, что работу нашли 594 тыс. человек. Это самый большой показатель за последние 13 месяцев. Кадры стали уделять работе больше времени, что повысило совокупную зарплату. А это, отмечает издание, в свою очередь должно способствовать росту потребительских расходов.

Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 210 тыс. Это самый минимальный показатель с декабря 2020 года. При этом в сентябре и октябре рынок США создал на 82 тыс. больше рабочих мест, чем первоначально сообщалось. Тем не менее сейчас занятость остается ниже на 3,9 млн рабочих мест по сравнению с пиком декабря 2020 года.