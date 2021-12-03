Берлин, , 22:31 — REGNUM Тот факт, что три партии «светофора» добились успеха на выборах в Бундестаг, во многом объясняется увеличением голосов в восточногерманских землях. Союз и левые потеряли там голоса. Тем не менее, никто из восточных немцев пока не утверждён коалицией на место в правительстве. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 3 декабря.

Важность восточных земель для результатов выборов пока не отражена в штатном расписании коалиционного правительства: восточногерманские государственные ассоциации практически не принимаются во внимание. Пока «зеленые» предложили двух человек: Майкл Келлнер из Тюрингии должен стать статс-секретарем парламента в министерстве экономики, а Штеффи Лемкеиз Саксонии-Анхальт — министром окружающей среды.

Назначенный министр иностранных дел Анналена Бербок принадлежит к государственному объединению Бранденбург, но родом из Нижней Саксонии. СвДП еще не объявила никого из Восточной Германии на должности. При этом СДПГ все еще ждет предложений по кадровому распределению.

В связи с этим «левые» призывают к «восточной квоте» для федерального правительства, как говорится в совместном заявлении нескольких ведущих политиков.

«Еще не вступив в должность, коалиция светофора уже угрожает систематически и структурно исключать представителей Восточной Германии из государственной политики», — говорит лидер партии Сюзанна Хенниг-Веллсов.

Член правления партии и эксперт по климату Лоренц Гёста Бойтин особенно критикует будущего министра экономики Роберта Хабека: «Четыре государственных служащих, объявленных Хабеком, являются выходцами исключительно из федеральных земель Западной Германии, что является совершенно неверным сигналом, учитывая несогласие местного населения с отказом от угля».