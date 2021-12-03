Москва, 3 декабря, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Украинская власть нестабильна, и никто не может гарантировать её сохранение. Об этом 3 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

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«Создание базы ВМС — весьма длительный процесс. Чтобы создать базу, британцам потребуется 10−15 лет», — заявил эксперт.

«Гарантировать, что на Украине сохранится нынешняя власть и нынешний курс, никто не может», — отметил Сивков.

«Скорее по отношению к Украине речь идёт о создании пункта маневренного базирования. К строительству подобных объектов таких жёстких требований, как к строительству баз, нет», — пояснил политолог.

«Украинская власть сейчас очень нестабильна. Очевидно, британцы не торопятся вкладываться в строительство полноценной военно-морской базы» — заключил Сивков.

Напомним, что Британия выделила £1,7 млрд. на строительство военно-морской инфраструктуры на побережье Черного моря.