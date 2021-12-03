3 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили заявления одного из депутатов о том, что ему стало страшно быть геем.

Джейн Спай, , 22:36 — REGNUM Член парламента от Лейбористской партии Крис Брайант заявил, что сейчас он нервничает по поводу своей сексуальной ориентации больше, чем 30 лет назад. Причиной для таких ощущений он назвал культурные войны, которые разжигают в правительстве.

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я обсуждал это с коллегами на Даунинг-стрит, это происходит потому, что они очень рады проводить культурные войны. Некоторые научились этому фокусу у американцев, у Трампа. В конце концов, культурная война всегда будет направлена против тех, которые немного отличаются. Это значит против геев, евреев, темнокожих, именно этот лист появляется, когда какой-нибудь популист добирается до власти», — сказал депутат.

Член парламента Крис Брайант Chris McAndrew

Отвечая на вопрос журналиста Ника Робинсона о причинах переживаний, Брайант упомянул недавнюю историю с транс-женщинами и лесбиянками, высказывания премьер-министра Бориса Джонсона, критикующего браки между двумя мужчинами, и попытки политизировать проблему.

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Часть пользователей считает, что культурные войны разжигаются по всему миру, а не только в Великобритании, при этом делают это не обычные люди, а СМИ и политики.

«Разделяй и властвуй» в Великобритании и других европейских странах. Масла в огонь добавляют СМИ и политики вне зависимости от того, розочку какого цвета они носят (разные партии носят розочки разного цвета, консерваторы — голубые, лейбористы — красные. — прим. Д.С.)», — написал @warrenjbennett.

Многие пользователи-геи согласились с политиком, они считают, что его слова полностью отражают переживания сексуальных меньшинств.

«Крис Брайант говорит правду многих геев, и это душераздирающе. Прогресс — такая хрупкая вещь. Если не относиться к этому с осторожностью и уважением, он может быстро разрушиться», — отметил @StevJT.

«Он абсолютно прав, он отражает взгляды большинства ЛГБТ-сообщества», — добавил @tutt_brian.

Ряд комментаторов винят в проблеме представителей Консервативной партии у власти, они считают, что премьер-министру немедленно нужно прекратить проводимую анти-ЛГБТК+ политику.

«Крис Брайант прав на сто процентов, и я благодарен ему за выражение беспокойства, которое возникает у многих людей. Правительство стремится проводить популистскую политику в соответствии с националистическими и протекционистскими идеологиями. Отмена свобод кажется общей чертой у стран, которые пытаются разделять, а не объединять», — прокомментировал @Seb_Gaudoin.

«Уже не новость, что консерваторы подливают масло в огонь, пытаясь найти козла отпущения в виде какой-нибудь группы меньшинств. Рад, что Крис Брайант решил об этом заговорить», — прокомментировал @OrvilleLloyd.

«Подливать масло в огонь» Зинатулин Анвар © внешкольник.ru

«Хорошее интервью с хорошим депутатом. Мне жаль, если он так чувствует. Все, кто отнесется к нему с насмешкой, гомофобы. Он прав, права ЛГБТК+ сообщества подвергаются атаке, потому что Тори подливают масло в огонь, чтобы набрать голоса. Джонсону определенно необходимо это прекратить», — считает @billdotmu.

«Он прав, что боится культурной войны, потому что поддерживает такие вещи!» — отметил @EnglishLioness1.

Часть пользователей считают, что все заявления депутата сделаны лишь для того, чтобы выставить себя жертвой в политических целях.

«Делает из себя жертву, политическое позерство. Винить правительство за культурные войны — это нонсенс», — написал @AbandonedLabour.

«Нам плевать на твои сексуальны отношения, хоть с мужчинами, хоть с динозаврами. Не делай из этого политическую проблему!» — посоветовал @GlobalBritain24.

«Это чушь, и, честно говоря, я не согласен с попыткой использовать свою сексуальную ориентацию для политической атаки», — отметил @CollieTalking.

Многие комментаторы отметили, что за последние 30 лет отношение к геям в стране стало лучше, а причиной культурных войн становятся заявления, подобные заявлению Брайанта, потому что они не отражают действительности.

Флаг ЛГБТ Pixabay.com

«Я не согласен с этим. Это очень частый современный феномен, лениво обобщать, что чувствуешь так же как и все. Мне кажется очевидным то, что жизнь стала лучше для представителей сексуальных и расовых меньшинств за последние 30 лет. Именно вот такие заявления и создают культурные войны», — считает @BritpopFiction.

Среди комментаторов есть несогласные с тем, что вина лежит на консерваторах, они считают, что лейбористы провоцируют развитие ненависти.

«Отношение кардинально поменялось за 30 лет. Скрытая тенденция к гомофобии, которая когда-то была популярной, сейчас практически исчезла. Мне нравится Крис, но он не прав, обвиняя правительство в этом вопросе. Это его партия поддерживает культурные войны. И большинство из нас от этого устали», — прокомментировал @LongLostLiberty.