Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Телефоны фирмы Apple по меньшей мере девяти сотрудников Госдепартамента США были взломаны с помощью хакерской программы, разработанной израильской компанией NSO Group, сообщает 3 декабря Reuters со ссылкой на четыре источника.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Атаки были совершены в последние месяцы и нанесли вред американским представителям в Уганде и тем, кто занимался вопросами, связанными с восточноафриканской страной.

Это самые масштабные взломы техники американских представителей с помощью технологии NSO. Ранее NSO поделилось списком номеров потенциальных целей, включая американских чиновников, но было неясно, всегда ли попытки хакеров получить доступ к личной информации жертв заканчивались успешно. Издание не смогло определить, кто осуществил последние кибератаки.

Напомним, ранее соглашения о сотрудничестве в борьбе с хакерами, использующими вирусы-вымогатели, а также в сфере обеспечения безопасности финансовой инфраструктуры достигли власти США и Израиля.