Эксперт: Британцам придётся строить на Украине военные предприятия и заводы
Москва, 3 декабря, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Чтобы построить полноценную военно-морскую базу, британцам придется построить и создать массу предприятий и объектов инфраструктуры. Об этом 3 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
«Следует отметить, что когда мы говорим о военно-морской базе, то подразумеваем очень серьёзное строительство», — заявил эксперт.
«Должен быть полноценный аэродром, жилой городок — причём немалый. Таким образом, строительство военно-морской базы — это весьма трудоёмкий и длительный процесс», — заключил эксперт.
Напомним, что Украина и Британия развивают военное сотрудничество, в т.ч. в области военно-морского флота и создания баз британского флота на территории Украины.