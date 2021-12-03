Москва, 3 декабря, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Чтобы построить полноценную военно-морскую базу, британцам придется построить и создать массу предприятий и объектов инфраструктуры. Об этом 3 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

U.S. Army Британские военные

«Следует отметить, что когда мы говорим о военно-морской базе, то подразумеваем очень серьёзное строительство», — заявил эксперт.

Константин Сивков «Должны быть построены судостроительный и судоремонтный заводы. Должно быть создано предприятие по обслуживанию всех видов вооружения, используемых на боевых кораблях. Должно быть предприятие по обслуживанию и хранению боеприпасов различного рода. Те же ракеты — требуют регулярных регламентов, обслуживания при хранении — иначе они просто выйдут из строя».

«Должен быть полноценный аэродром, жилой городок — причём немалый. Таким образом, строительство военно-морской базы — это весьма трудоёмкий и длительный процесс», — заключил эксперт.

Напомним, что Украина и Британия развивают военное сотрудничество, в т.ч. в области военно-морского флота и создания баз британского флота на территории Украины.