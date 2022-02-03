Буэнос-Айрес, 3 февраля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Полиция Буэнос-Айреса 3 февраля провела операцию по борьбе с торговлей наркотиками. Поводом для операции стало массовое отравление поддельным кокаином, в результате которого скончались 20 человек, еще 74 оказались в больнице. 20 пострадавших подключены к аппаратам ИВЛ.

Яд

Как сообщает аргентинское СМИ La Gazeta, в ходе серии рейдов были арестованы восемь подозреваемых, в том числе поставщик отравленной партии наркотика.

В ходе серии рейдов в ранние утренние часы было изъято 15 000 доз кокаина, по своим характеристикам схожим со смертельным наркотиком, от которого погибло не менее 20 человек. Облавы проводились полицией Буэнос-Айреса в разных точках района Сан-Мартин.

«У изъятых 15 000 доз была такая же упаковка, как и у пациентов в состоянии наркотического опьянения, которым удалось выжить», — сообщили в полиции.

Согласно официальным источникам, около 8 утра по местному времени свыше 70 человек были госпитализированы с отравлением в больницах Сан-Мартин, Трес-де-Фебреро, Тигре, Генерал Родригес, Морено, Морон, Итузаинго, Херлингем, Сан-Исидро и Висенте-Лопес.

Министерство здравоохранения Буэнос-Айреса создало экстренный комитет для отслеживания развития случаев отравления кокаином в режиме реального времени при координации с токсикологическими службами Буэнос-Айреса, которые работали в ранние утренние часы.