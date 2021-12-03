София, 3 декабря, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Министерство юстиции Болгарии выступило с инициативой введения дополнительных проверок для иностранцев, желающих получить болгарское гражданство, передаёт 3 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Болгария

Согласно основным пунктам нового проекта, на получение официальных документов гражданина Болгарии не смогут претендовать иностранные граждане, вкладывающие средства в строительство элитной недвижимости в респулике, а также лица без гражданства, если они постоянно не жили на болгарской территории на протяжении последних пяти лет.

Кроме того, в предоставлении болгарского гражданства будет отказано иностранцам, не имеющим прямых родственных связей в республике.

«Ужесточая правила получения паспорта гражданина Болгарии, мы гарантируем Европейскому сообществу контроль над миграционной ситуацией в балканском регионе», — отмечено в заявлении минюста республики.