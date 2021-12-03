Асунсьон, , 21:41 — REGNUM Национальная служба качества и здоровья растений и семян Парагвая (Sevane) анализирует образцы манго, зараженные неизвестным вирусом. Об этом 3 декабря сообщило парагвайское информагентство ABC со ссылкой на Sevane.

Манго Counselling

Не смотря на то, что результаты лабораторных анализом будут объявлены только через несколько дней, употребление фруктов в пищу в стране не запрещено. Директор Sevane Эрнесто Галллиани указал, что «пока у нас нет отчетов об анализах, мы не можем выдать никаких рекомендаций или предупреждений».

Заболевание проявляется в том, что плоды начинают гнить задолго до созревания. Проблемы с деревьями манго начались пять лет назад — тогда возбудителем оказалась плодовая мушка. В этом году заболевание охватило территорию большей части страны, что может привести к полному уничтожению урожая.

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