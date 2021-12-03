Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Соединенные Штаты не пригласили Гватемалу, Гондурас и Сальвадор на виртуальный «саммит за демократию», который будет проходить 9 — 10 декабря. Об этом 2 декабря сообщил журналистам главный советник президента США по Латинской Америке Хуан Гонсалес.

Давид Сикейрос. Новая демократия. 1945

В саммите примут участие 110 стран. В список гостей входят страны-союзники США, считающиеся демократическими: от Испании и Франции до Ирака и Пакистана.

Из Латинской Америки приглашены только Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Коста-Рика, Мексика, Эквадор, Доминиканская Республика, Перу, Парагвай и Уругвай. Представители от Боливии, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа также не смогут принять участие.

Гонсалес объяснил, что некоторые неприглашенные страны «могли бы быть демократическими, но у них очень тревожная деятельность».

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