Буэнос-Айрес, , 21:04 — REGNUM Зерновая биржа Буэнос-Айреса 3 февраля опубликовала отчет об экономических потерях, которые принесет Аргентине спад производства кукурузы и соевых бобов, вызванный засухой, которая одновременно наступила в ряде плодородных регионов Аргентины.

Кукуруза (сс) Couleur

Как сообщает аргентинское СМИ Perfil, при благоприятном климатическом сценарии урожай составил бы 57,6 млн тонн кукурузы и 48,5 млн тонн сои. Однако отсутствие осадков и сохраняющаяся аномальная жара привели к тому, что прогнозы снизились на 14% для кукурузы и на 13% для сои.

Умеренный сценарий предполагает, что продолжение такой ситуации приведет к убыткам в размере 0,6% ВВП Аргентины, или 2,7 млрд долларов США. Наихудший сценарий предполагает падение ВВП на 0,9%, или убытки в размере 3,83 млрд долларов США.

На бирже отмечают, что большая часть этих потерь компенсируется на международном уровне ростом цен на зерно, но если бы эта ситуация не опосредовала цены, потери составили бы 1,2% ВВП, то есть более 5,9 млрд долларов