Москва, , 21:29 — REGNUM Естественная убыль населения России за январь-октябрь 2021 года составила 802,8 тысячи человек, что почти на 335 тысяч, или на 71,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает 3 декабря Росстат.

Население RitaE

Согласно данным ведомства, за десять месяцев текущего года в России родилось 1,17 миллиона человек, а умерли 1,97 миллиона человек.

Напомним, за аналогичный период 2020 года естественная убыль населения страны составляла 467,9 тысячи человек. При этом родились 1,19 миллиона человек, а умерли — 1,66 миллиона.