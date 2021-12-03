Москва, , 21:35 — REGNUM На создаваемых на территории Украины базах можно будет разместить массу вооружений и техники, не подпадающих под действие конвенций. Об этом 3 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Солдаты британской армии

«В отношении Чёрного моря и боевых кораблей в его акватории действует Конвенция Монтрё. Однако она актуальна только в отношении боевых кораблей» — заявил эксперт.

«Что касается авиации, вспомогательных судов, которые могут быть поданы как гражданские, катеров, сухопутных войск, сил и средств противовоздушной обороны, она никаких ограничений не накладывает», — отметил Сивков.

«Соответственно, все вышеперечисленные компоненты военного характера могут быть развернуты на территории создаваемых баз» — заключил эксперт.

Напомним, что Британия предоставила Украине кредит на £1,7 млрд. для создания военной инфраструктуры на Чёрном море.