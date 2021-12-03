Сургут, Югра, , 21:23 — REGNUM Бывший директор сургутского автотранспортного предприятия обвиняется в получении взятки размером свыше 900 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность генерального директора акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта», с июня по август 2019 года получил от представителя коммерческой фирмы взятку в сумме более 900 тысяч рублей за лояльное отношение при заключении и исполнении договоров поставки автомобильного топлива. Обвиняемый задержан в Белгороде, в его жилище обнаружена иностранная валюта эквивалентная более 450 тысячам рублей.

По факту взятки возбуждено уголовное дело по п."б, в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.