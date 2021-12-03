Мурманские власти планируют увеличить поток туристов до 1 млн человек в год
Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Правительство Мурманской области намерено нарастить туристический поток в регион до 1 миллиона человек в год. Об этом на форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявил заместитель губернатора Ольга Кузнецова.
Для достижения этой цели регион ведет работу по созданию современной инфраструктуры. Стимулировать бизнес к реализации туристических проектов помогает в том числе преференциальный режим Арктической зоны. Треть резидентов АЗ РФ — туристические проекты. Кроме того, Комитетом по туризму Мурманской области ежегодно проводится отбор проектов субъектов туриндустрии региона для предоставления государственной поддержки в форме субсидии.
В регионе реализуются масштабные проекты — в том числе создание туристического кластера «Валла Тунтури» с объёмом инвестиций более 27 миллиардов рублей, реконструкция двух воздушных гаваней Заполярья — аэропортов «Мурманск» и «Хибины», а также создание культурно-делового центра «Новый Мурманск».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в новогодние каникулы Мурманскую область посетили более 40 тысяч туристов. Самыми посещаемыми местами стали Терибрка и горнолыжный комплекс в Хибинах.