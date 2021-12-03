Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Правительство Мурманской области намерено нарастить туристический поток в регион до 1 миллиона человек в год. Об этом на форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявил заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Екатерина Максимова, ИА REGNUM Хибины

Для достижения этой цели регион ведет работу по созданию современной инфраструктуры. Стимулировать бизнес к реализации туристических проектов помогает в том числе преференциальный режим Арктической зоны. Треть резидентов АЗ РФ — туристические проекты. Кроме того, Комитетом по туризму Мурманской области ежегодно проводится отбор проектов субъектов туриндустрии региона для предоставления государственной поддержки в форме субсидии.

«Можно получить до миллиона рублей на создание инфраструктуры и до 500 тысяч рублей на приобретение оборудования. Ежегодно мы выбираем приоритетное направление, уже был сделан упор на придорожную инфраструктуру и развитие речного туризма, а в 2022 году, в год экологического туризма, субсидии планируется выдавать субъектам, которые работают в этой сфере и находятся на природных территориях», — цитирует Кузнецову пресс-служба мурманского правительства.

В регионе реализуются масштабные проекты — в том числе создание туристического кластера «Валла Тунтури» с объёмом инвестиций более 27 миллиардов рублей, реконструкция двух воздушных гаваней Заполярья — аэропортов «Мурманск» и «Хибины», а также создание культурно-делового центра «Новый Мурманск».

«Отдельно стоит отметить, что проект одобрен Правительственной комиссией по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 3,4 млрд руб. Реализация проекта позволит создать около 2,1 тысячи рабочих мест — как непосредственно в комплексе, так и в сопутствующих отраслях экономики», — пояснила Ольга Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в новогодние каникулы Мурманскую область посетили более 40 тысяч туристов. Самыми посещаемыми местами стали Терибрка и горнолыжный комплекс в Хибинах.