Москва, 3 декабря, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Азербайджан и Армения пока не проявляют стремления к мирному урегулированию Карабахского конфликта. Об этом заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Эксперт считает, что за прошедший после окончания второй Карабахской войны год ситуация в регионе так и не сдвинулась к миру. Последнее обострение в зоне конфликта, происшедшее 16 ноября и приведшее к довольно большим жертвам, наглядно показало, что необходимо предпринять экстренные меры для того, чтобы не допустить развязывания полномасштабных боевых действий. Именно поэтому Ильхам Алиев и Никол Пашинян срочно встретились в Сочи. По мнению эксперта, задача по стабилизации обстановки в целом была решена. Но к реальному и долгосрочному мирному урегулированию стороны сейчас не готовы.

«Ни Армения, ни Азербайджан не демонстрируют готовности к миру. Ими постоянно подаются иски в различные международные инстанции со взаимными обвинениями. Пропагандистская война продолжается. Мы, скорее, можем говорить о мирной передышке перед новой войной. Эта ситуация как раз характерна именно для такого развития событий, чем для действительного мирного урегулирования. Такое урегулирование в принципе возможно, если стороны хотят жить в мире и в стабильном регионе. Но пока, к сожалению, этого желания не наблюдается», — сказал эксперт.

Напомним, что 26 ноября в Сочи при посредничестве Владимира Путина состоялась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.