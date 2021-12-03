Москва, , 21:30 — REGNUM Корабли британского военного флота смогут заходить в Чёрное море и базироваться в Очакове, подпадая под ограничения Конвенции Монтрё. Об этом 3 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Британский эсминец Duncan

«На базе в районе Очакова, которая имеет прямой выход в Черное море, могут располагаться любые корабли британского военно-морского флота», — заявил эксперт.

«Пока ещё действует Конвенция Монтрё, поэтому надолго британские военные корабли туда, на базу, заходить не смогут», — отметил Сивков.

«Однако понятно, что в случае начала боевых действий британский флот зайдет туда и останется там надолго» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал создание двух военно-морских баз на Украине.