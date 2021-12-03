Скопье, 3 декабря 2021, 21:47 — REGNUM Закончился 3 декабря срок предоставления заявок на участие в выборах главы Социал-демократической партии Македонии, ныне являющейся партией власти.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, свои кандидатуры выдвинули четыре члена партии — Димитар Ковачевски, Фросина Ременски, Властимир Алексовски и Йован Деспотовски.
ЦИК СДСМ 4 ноября проведет проверку заявок на удовлетворение заявленным критериям.
Внеочередные партийные выборы в СДСМ пройдут 12 декабря. Их причиной стала отставка нынешнего лидера партии Зорана Заева, до сих пор занимающего пост премьер-министра.
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