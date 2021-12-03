Скопье, , 21:47 — REGNUM Закончился 3 декабря срок предоставления заявок на участие в выборах главы Социал-демократической партии Македонии, ныне являющейся партией власти.

Референдум в Македонии Tasnimnews.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, свои кандидатуры выдвинули четыре члена партии — Димитар Ковачевски, Фросина Ременски, Властимир Алексовски и Йован Деспотовски.

ЦИК СДСМ 4 ноября проведет проверку заявок на удовлетворение заявленным критериям.

Внеочередные партийные выборы в СДСМ пройдут 12 декабря. Их причиной стала отставка нынешнего лидера партии Зорана Заева, до сих пор занимающего пост премьер-министра.

Читайте ранее в этом сюжете: Северная Македония и Черногория подтвердили намерение укреплять отношения