Скопье, 3 декабря, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Закончился 3 декабря срок предоставления заявок на участие в выборах главы Социал-демократической партии Македонии, ныне являющейся партией власти.

Tasnimnews.com Референдум в Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, свои кандидатуры выдвинули четыре члена партии — Димитар Ковачевски, Фросина Ременски, Властимир Алексовски и Йован Деспотовски.

ЦИК СДСМ 4 ноября проведет проверку заявок на удовлетворение заявленным критериям.

Внеочередные партийные выборы в СДСМ пройдут 12 декабря. Их причиной стала отставка нынешнего лидера партии Зорана Заева, до сих пор занимающего пост премьер-министра.