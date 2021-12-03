Моркинский район, , 21:07 — REGNUM В Марий Эл вынесен приговор в отношении главы администрации посёлка Морки по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Самое красивое место — километрах в 10 от станции, к которому ведет грунтовая дорога Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Установлено, что в 2021 году глава муниципалитета решил использовать в качестве отсыпного материала при ремонте дорог общедоступное полезное ископаемое — известняк. Материал брался с территории земель сельскохозяйственного назначения. Он разрешил директору коммерческой организации незаконно осуществить погрузку и вывоз известняка для использования при ремонте грунтовых дорог.

Объем изъятого известняка оценивается в 786 тонн, сумма ущерба составила 244 тыс. рублей. В ходе следствия ущерб был возмещен в полном объеме.

Главе администрации назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и запрета занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года должностное лицо Килемарского лесничества заключил договор купли-продажи лесных насаждений с подставным лицом. Затем он организовал вырубку леса, а древесиной распорядился по своему усмотрению.

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