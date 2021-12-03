Вашингтон, , 21:06 — REGNUM «Набор инициатив», которые помешают Москве проявить агрессию в отношении Украины, готовится Белым домом, сообщил 3 декабря журналистам американский президент Джо Байден.

Память Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Заявив, что постоянно контактирует с представителями Киева и с союзниками США в Европе, Байден рассказал, что работает сейчас над составлением самого крупного и масштабного «набором инициатив».

Эти «инициативы», по прогнозу Байдена, сделают для российского президента Владимира Путина «очень, очень трудным то, что, он, как опасаются многие, может сделать».

Президент США добавил, что телефонного разговора с Путиным у него сегодня, 3 декабря, не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа возможная дата разговора Путина и Байдена