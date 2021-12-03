Женева, Швейцария, 3 декабря, 2021, 21:04 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 653 682 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7804 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 3 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 263 563 622 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 232 562 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 646 824 выявленных инфицированных и 8475 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.