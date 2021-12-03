Вологда, 3 декабря, 2021, 21:02 — ИА Регнум. В Вологодской области вакцинацию от ковида прошли 516 тысяч человек, более 50 тысяч человек ревакцинировались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

«Сейчас мы наблюдаем прямое соотношение между темпами вакцинации и уровнем заболеваемости. Чем больше вологжан прививаются от коронавирусной инфекции, тем меньше становится заболевших, а также снижается количество пациентов моногоспиталей, уменьшается доля тяжелобольных среди госпитализированных», — рассказал главврач вологодской больницы №2 Алексей Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM,