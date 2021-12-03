Москва, , 21:02 — REGNUM В пятницу, 3 декабря на Международном форуме гражданского участия #МыВместе Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил стенды президентской платформы «россия — страна возможностей», а также Всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой Ход», в которую они входят.

#МЫВМЕСТЕ АНО «Россия — страна возможностей»

Финалисты конкурса «Большая перемена» Никита Павлов и Полина Гришаева провели для Сергея Кириенко экскурсию по стенду и рассказали о волонтерских проектах школьников, которые вышли в финал премии «Мы вместе». Программа стенда посвящена теме равных возможностей для реализации каждого ребенка и помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Сергей Кириенко принял участие в мастер-классе, который проводит мама двух победительниц конкурса «Большая перемена» — учениц 8 и 10 классов — Анна Фильцова из Нижегородской области. В авторском мастер-классе по созданию игрушечных котов Вжухов — символов «Большой перемены». Все изготовленные игрушки будут переданы благотворительным фондам для детей с тяжелыми заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья как символы новогодних чудес и приглашения стать участниками сообщества «Большая перемена». Сергей Кириенко завязал бант на шее одного из котов.

Организатор мастер-класса Анна Фильцова отметила: несмотря на то, что игрушки сшиты по одной выкройке, участники мастер-класса проявили творческий подход, благодаря чему каждый Вжух получился уникальным.

«Носы у котов в форме сердца — это символ того, что подарок создан с душой и любовью. Очень здорово, что такие добрые, солнечные талисманы передадут благотворительным фондам, и они будут радовать детей с заболеваниями или ограниченными возможностями здоровья», — отметила Анна Фильцова.

Также Анна Фильцова подарила Сергею Кириенко экземпляр книги «Большое путешествие», автором которой стала ее младшая дочь и другие победители конкурса среди 5−7 классов. В сентябре этого года школьники отправились в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока. Вдохновившись этой поездкой, ребята написали путевые заметки.

Также Сергей Кириенко посетил стенд президентской платформы «Россия — страна возможностей», на котором любой участник форума может пройти тестирования от Центра компетенций платформы по двум направлениям на выбор: «Трек развития» или «Оценка компетенций».

Результаты приходят участнику на почту и в личный кабинет в течение суток.

Кроме того, на стенде платформы «Россия — страна возможностей» проводятся лекции и мастер-классы от победителей конкурса «Лидеры России», а также выпускников, экспертов и руководителей других проектов платформы. Также здесь можно поучаствовать в благотворительных акциях, например, оставить в специальной «Коробке храбрости» игрушку для детей, которые пережили болезненные процедуры, или сдать пластиковые крышки в рамках акции «Добрые крышечки» и получить за это бонусы от платформы «Другое дело» АНО «Россия — страна возможностей».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентствопо делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Российское движение школьников.

Как ранее сообщало ИА РЕ, конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».