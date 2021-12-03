Скопье, 3 декабря, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Министр экономики Северной Македонии Крешник Бектеши 3 декабря сообщил о том, что в текущей экономической ситуации велика вероятность заморозки цен на базовые продукты питания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, соответствующее предложение уже подготовлено и будет направлено правительству в ближайшие дни.

Заморозка цен будет проведена в соответствии с законом о торговле. В настоящее время торговый департамент министерства экономики уже спрогнозировал существенный рост цен.