Москва, 3 декабря, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Российские истребители поднимались для сопровождения самолётов-разведчиков США над Чёрным морем. Об этом сообщили 3 декабря в Национальном центре управления обороной России.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27

Отмечается, что российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружили воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе.

Для их опознания и недопущения нарушения воздушного пространства России в небо были подняты истребители Су-27 и Су-30, экипажи которых идентифицировали цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135ВВС СШАи самолёт разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» Сухопутных войск США.

Российские истребители сопроводили американские воздушные суда над акваторией Чёрного моря, а после их разворота от государственной границы вернулись на аэродром базирования, отметили в Минобороны.

Подчёркивается, что полёты российских самолётов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения воздушной границы Российской Федерации допущено не было.