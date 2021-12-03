Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 20:57 — ИА Регнум. 3 декабря «Зенит» в матче семнадцатого тура регулярного сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги не смог одержать победу над «Ростовом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Самым ценным игроком матча с оценкой 7,71 по версии портала WhoScored был признан 24-летний бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо, отметившийся двумя забитыми мячами, одной успешной обводкой и одним удачным отбором. Точность передач Клаудиньо составила 87%.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо (справа)

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в шестнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

В прошедшее летнее трансферное окно «Зенит» выкупил Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. Текущая трансферная стоимость бразильского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.