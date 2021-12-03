Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 20:56 — ИА Регнум. 3 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Ростовом», идущим в нижней половине турнирной таблицы. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

В дебюте встречи экс-нападающий сборной России Дмитрий Полоз вывел гостей вперед ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:1. Через четырнадцать минут Николай Комличенко удвоил преимущество клуба из Ростова-на-Дону, замкнув передачу Данилы Глебова — 0:2. На 31-й минуте 24-летний бразильский нападающий Клаудиньо вернул «сине-бело-голубых» в игру красивым ударом слета с угла штрафной площади — 1:2. На экваторе второй половины Клаудиньо оформил дубль, реализовав пенальти — 2:2.

Желтые карточки получили Дмитрий Чистяков (9'), Ярослав Ракицкий (27'), Данил Глебов (29'), Александр Ерохин (42'), Николай Комличенко (54'), Денис Терентьев (59'), Игорь Калинин (61'), Клаудиньо (79'), Виктор Мелехин (80') и Алексей Сутормин (86'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

Статистика матча («Зенит"/ «Ростов»)

Удары 10/3

Удары в створ 3/2

Владение 67%/33%

Угловые 6/2

Нарушения 7/11

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ракицкий, Чистяков (Ловрен, 37'), Караваев, Вендел, Кузяев (Мостовой, 80'), Ерохин (Барриос, 46'), Клаудиньо, Дзюба (Сутоормин, 84'), Малком (Азмун, 46').

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 70'), Калинин, Баштуш, Осипенко, Глебов, Байрамян, Мелехин (Сухомлинов, 83'), Альмквист, Полоз (Фольмер, 79'), Комличенко (Соу, 70').

«Зенит», набрав 37 очков, остался на первой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Однако «Динамо» в случае победы в послезавтрашнем матче с «Уфой» сократит отставание от «сине-бело-голубых» до двух очков. «Ростов» с восемнадцатью очками укрепился на одиннадцатом месте.