Москва, , 21:03 — REGNUM На Украине могут появиться иностранные военные базы, потому что конституционные нормы там нарушаются давно и систематически. Об этом 3 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Гидрографический разведывательный корабль ВМС Британии HMS Echo Defence Images

«В Конституции Украины действительно существует норма о запрещении размещения иностранных военных баз. Хотя при этом в ней же закреплено стремление страны в ЕС и НАТО», — заявил эксперт.

«Действующая украинская власть — наследие незаконного государственного переворота, она решает задачи в интересах личного обогащения своих представителей и личного благоустройства — за пределами Украины», — констатировал Сивков.

«Поэтому воля хозяев для них — закон. А раз так, то вопрос соответствия нормам Конституции Украины, вопрос защиты интересов граждан Украины им совершенно безразличны. Поэтому они, представители украинской власти, могут делать всё, что угодно», — отметил политолог.

«Реальных сил на территории Украины, которые могли бы оказать сопротивление действующей власти — нет. Вся деятельность украинской власти — это сплошная череда антиконституционных действий. Поэтому с точки зрения Конституции и права никаких препятствий для размещения британских военных баз на территории Украины не существует» — заключил Сивков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Украине собираются построить две военно-морские базы с иностранным военным участием.