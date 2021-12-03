Москва, 3 декабря 2021, 21:03 — REGNUM На Украине могут появиться иностранные военные базы, потому что конституционные нормы там нарушаются давно и систематически. Об этом 3 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Гидрографический разведывательный корабль ВМС Британии HMS Echo
Гидрографический разведывательный корабль ВМС Британии HMS Echo
Defence Images

«В Конституции Украины действительно существует норма о запрещении размещения иностранных военных баз. Хотя при этом в ней же закреплено стремление страны в ЕС и НАТО», — заявил эксперт.

«Действующая украинская власть — наследие незаконного государственного переворота, она решает задачи в интересах личного обогащения своих представителей и личного благоустройства — за пределами Украины», — констатировал Сивков.

«Поэтому воля хозяев для них — закон. А раз так, то вопрос соответствия нормам Конституции Украины, вопрос защиты интересов граждан Украины им совершенно безразличны. Поэтому они, представители украинской власти, могут делать всё, что угодно», — отметил политолог.

«Реальных сил на территории Украины, которые могли бы оказать сопротивление действующей власти — нет. Вся деятельность украинской власти — это сплошная череда антиконституционных действий. Поэтому с точки зрения Конституции и права никаких препятствий для размещения британских военных баз на территории Украины не существует» — заключил Сивков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Украине собираются построить две военно-морские базы с иностранным военным участием.