Йошкар-Ола, 3 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле государственное бюджетное учреждение Марий Эл «Дом ночного пребывания» с 6 декабря организует пункт ночного обогрева для бездомных граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомный

В пункт можно будет обратиться самостоятельно с 19:00 до 7:00 мск ежедневно. Здесь нуждающиеся смогут переночевать в тепле, получить горячий чай, а, в случае необходимости, теплую одежду. В пресс-службе подчеркнули, что единственное условие — трезвость, в пункт не пустят граждан в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Желающему могут быть выданы направления для прохождения медицинского осмотра (бесплатно) для поступления на постоянное проживание в учреждение», — отметили в пресс-службе.

Пункт обогрева будет работать в Йошкар-Оле до 1 мая на улице Фестивальной, дом 75.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года замглавы правительства РФ Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных лиц в очередь на социальный наём жилья. Помимо этого, Голикова поручила создать методические рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи для бомжей, а также проработать вопрос об изменении суммы госпошлины для получения паспорта такими лицами.

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