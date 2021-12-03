Сыктывкар, , 20:52 — REGNUM В Коми введена обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции среди лиц старше 60 лет. Соответствующее постановление о подписала главный санитарный врач республики Людмила Глушкова.

Пожилые люди в защитных масках Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным управления Роспотребнадзора, ситуация по COVID-19 сохраняется неблагополучной, наиболее высокие значения показателей заболеваемости отмечаются в старших возрастных группах населения, которые увеличились с 42-ой недели года более, чем на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми продлили сроки обязательной ковид-вакцинации до 1 февраля.