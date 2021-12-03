Приштина, Сербия, 3 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Вечером 3 декабря албанское новостное агентство Telegrafi сообщило о возгорании в муниципалитете Косово Поле в Косово. Пресс-секретарь полиции Агрон Боровци отметил, что возгорание произошло в 17:30 по местному времени.

Автобус

На место происшествия прибыла полиция и пожарные, о пострадавших не сообщается. В момент возгорания автобус стоял на парковке. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 27 ноября в Косово обстреляли школьный автобус, 23 ноября в результате возгорания македонского автобуса в Болгарии погибли 45 албанцев.