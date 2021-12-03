Киев, 3 декабря, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Задолженность частного сектора Украины перед российскими кредиторами по итогам первого полугодия 2021 года составила $1,1 млрд. Об этом сообщает 3 декабря Национальный банк Украины.

commons.wikimedia.org Флаги России и Украины

Общая сумма внешней кредитной задолженности украинского частного сектора, согласно данным регулятора, составила $43 млрд.

Больше всего частные предприятия Украины задолжали Кипру — около $20,9 млрд. На втором месте по этому показателю находится Великобританией — $ 5,4 млрд, на третьем месте оказались Нидерланды — $2,3 млрд.