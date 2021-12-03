Вашингтон, 3 декабря, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Минские соглашения надо понимать буквально — как они и написаны, а не пытаться, в угоду Киеву, переврать их смысл, сообщил 3 декабря журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отметив, что из Вашингтона стали частенько заявлять, что Минские договорённости можно читать «по-разному», дипломат сказал:

«Минские договорённости оформлены в качестве обязывающей резолюции Совета Безопасности [ООН], и надо Минские договорённости выполнять в том виде, как они есть, в том виде, в котором они были подписаны, в котором они были одобрены, — от «а» до «я».