Углич, Ярославская область, 3 декабря 2021, 20:43 — REGNUM В Ярославской области в реконструкцию центральной части Углича в 2021 — 2024 годах будет вложено 3,02 млрд рублей. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Реализацию проекта обсудили участники совещания, которое врио губернатора Михаил Евраев провёл 3 декабря в ходе своей рабочей поездки в Угличский район.
По информации правительства области, на средства одобренного инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,02 млрд рублей будет проведена реконструкция инженерных коммуникаций на улицах Спасской, Ленина, Опарина, Воскресенский угол, Ярославской и Ростовской, а также на Советской площади.
Планируются благоустройство общественных пространств в парке Победы и в районе причала. 2 млрд рублей частных инвестиций будет направлено на строительство новой гостиницы на 250 номеров на Успенской площади. В настоящее время инвестором уже вложено порядка 500 млн рублей в разработку концепции развития центральной части города, в проекты реконструкции улиц, парков и других объектов городской инфраструктуры, а также в создание Музея советского сыроделия.
В рамках проекта в 2022 году будет создано 200 рабочих мест, сообщили в региональном правительстве.
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