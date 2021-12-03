Углич, Ярославская область, , 20:43 — REGNUM В Ярославской области в реконструкцию центральной части Углича в 2021 — 2024 годах будет вложено 3,02 млрд рублей. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Совещание в Угличе Yarregion.ru

Реализацию проекта обсудили участники совещания, которое врио губернатора Михаил Евраев провёл 3 декабря в ходе своей рабочей поездки в Угличский район.

«Углич — жемчужина Золотого кольца, хотим чтобы он выглядел достойно и чтобы здесь был хороший сервис. Проект реконструкции изменит облик города. Если мы сделаем все достойно, то поток туристический вырастет на порядок, — сказал Михаил Евраев. — Но первыми изменения почувствуют местные жители и главным образом проект для них. Нам важно создать для угличан благоприятную среду, чтобы они могли гордиться не только историей своего города, но и его настоящим.»

По информации правительства области, на средства одобренного инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,02 млрд рублей будет проведена реконструкция инженерных коммуникаций на улицах Спасской, Ленина, Опарина, Воскресенский угол, Ярославской и Ростовской, а также на Советской площади.

Планируются благоустройство общественных пространств в парке Победы и в районе причала. 2 млрд рублей частных инвестиций будет направлено на строительство новой гостиницы на 250 номеров на Успенской площади. В настоящее время инвестором уже вложено порядка 500 млн рублей в разработку концепции развития центральной части города, в проекты реконструкции улиц, парков и других объектов городской инфраструктуры, а также в создание Музея советского сыроделия.

В рамках проекта в 2022 году будет создано 200 рабочих мест, сообщили в региональном правительстве.

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