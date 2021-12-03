Ижевск, , 20:42 — REGNUM С 6 декабря в Удмуртии отменяется ряд ранее введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Александр Бречалов.

Фуд-корт в ТРЦ «Европолис»

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В частности, возобновят работу учреждения общественного питания в торговых центрах, которые не имеют отдельного входа.

Кроме того, отменяется запрет на работу общепита в ночные часы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 октября текущего года кафе и ресторанам республики было запрещено работать в период с 23:00 до 6:00 по местному времени. В указанные часы можно было работать лишь в формате навынос, а также на доставку. Общепит в торговых центрах был закрыт 25 октября.